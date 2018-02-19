История с изнасилованиями детдомовцев вылилась в два уголовных дела

В Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в надругательстве над воспитанниками интерната.

Как уже сообщал «Новый День», скандал в одном из коррекционных учреждений под Челябинском разгорелся после того, как подростки 10-13 лет рассказали приемным родителям о сексуальном насилии со стороны воспитателей и еще одного взрослого мужчины.

По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его называли мальчишки, нередко приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после – с разрешения педагогов – уединялся с ними на озере либо встречался в квартире.

Несмотря на то, что некоторые воспитанники имеют психические отклонения, приемные матери убеждены, что дети не врут: в рассказах мальчишек фигурируют одни и те же места, раскрываются иные детали и подробности встреч с извращенцем. Шокированные родители обратились в правоохранительные органы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, по заявлениям руководства детского дома, а также жалоб опекунов бывших воспитанников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности мальчишек-сирот задержан 51-летний южноуралец. Потерпевшими от действий насильника признаны 7 воспитанников коррекционного учреждения.

Кроме того, возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – «Халатность». В ненадлежащем исполнении служебных обязанностей подозреваются также должностные лица органов соцзащиты населения.

В ближайшее время будет дана уголовно-правовая оценка и действиям представителей органов опеки и детского дома.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СК, работниками прокуратуры, контролирующих органов, детских психологов принимаются необходимые меры по социальной адаптации потерпевших, что необходимо учесть при размещении сведений об обстоятельствах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних детей», – говорится в официальном сообщении регионального СК. Расследование уголовных дел продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.02.18

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