Южноуралец, раненный на службе в Приамурье, скончался в больнице

Умер военнослужащий из Челябинской области, получивший тяжелое ранение головы.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате южноуральского обмудсмена, 18-летний Евгений Кувайцев, призванный на срочную службу в Амурскую область в ноябре 2017 года, сегодня утром скончался в больнице.

Напомним, ЧП в воинской части Белогорского гарнизона произошло 26 января текущего года. Сослуживцы нашли южноуральца с огнестрельным пулевым ранением головы на чердаке одного из зданий.

Незадолго до трагедии солдат должен был заступить в суточный наряд, однако отпросился в туалет, ушел с ружьем, и больше не вернулся. Пострадавшего в состоянии комы доставили в военный госпиталь. Медики диагностировали у парня пулевое проникающее ранение головы, перелом костей основания черепа и разрушение левого глаза.

По факту случившегося военный следственный отдел СКР по Белогорскому гарнизону возбудил уголовные дела по части 1 статьи 110 УК РФ – «Покушение на доведение до самоубийства» и части 1 статьи 335 УК РФ – «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Позднее эти эпизоды объединили, в уголовном деле появился главный подозреваемый.

Следствием установлено, что за день до произошедшего другой военнослужащий части отрабатывал на южноуральце боевой прием. Поводом для разборок стал сотовый телефон, которым рядовой, якобы, пользовался в служебное время. По версии СК, 20-летний солдат, почувствовав мнимое превосходство, ударил оппонента в плечо, повалил его на пол и дважды зарядил кулаком по голове, после чего забрал у сослуживца мобильник.

На следующий день после ЧП на чердаке в кармане военнослужащего также была найдена записка. «Привет, моя любимая мама! Мама, я устал от этой жизни, не могу больше жить. Прости меня за этот ужасный поступок, моя к тебе просьба! Когда тебе выплатят за меня деньги, то я очень сильно прошу тебя съездить в Сочи и отдохнуть за нас» – приводит текст письма пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Напомним, почерковедческая экспертиза подтвердила, что записка написана рукой южноуральца, однако, по словам матери, стилистика текста чужая. По словам родных, Евгений не отличался особой грамотностью, не мог красноречиво изъясняться, между тем, записка написана без ошибок. В ближайшее время будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она может стать доказательством обвинения сослуживца солдата в покушении на убийство.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.02.18

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