Юного магнитогорца замотало в карусель

В Магнитогорске ученик начальной школы застрял на игровой площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о ЧП на улице Колмакова поступило 18 февраля в 11:30. Помощь спасателей требовалась 9-летнему мальчику.

Ребенок катался на карусели, когда одна нога случайно провалилась между досками основания. Школьник попытался самостоятельно вытащить ногу из дыры, однако она не двигалась. Закованного в карусель ребенка увидел проходивший мимо мужчина, он и позвонил в экстренную службу.

Прибывшие на место специалисты при помощи гидравлического инструмента и ручных ножниц освободили ногу и передали мальчишку родителям. Медицинская помощь школьнику не потребовалась.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.02.18

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