Южный Урал заметет снегом

На Челябинскую область надвигается снежный фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предстоящие дни синоптики ожидают обильные осадков, также усилится ветер и прогнозируются скачки дневных и ночных температур.

По данным Челябинского гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, на севере и западе области возможны слабые метели. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов, в низинах до -10.

В ночь на среду похолодает до -16 градусов, при прояснении до -21 градуса. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать14 м/c.

В среду и четверг снегопады продолжатся, причем больше всего осадков ожидается в горных районах, в том числе на севере региона. Днем воздух может подниматься до -3 градусов, также сменится направление ветра – воздушные потоки устремятся преимущественно с запада на восток.

Челябинск, Юлия Димова

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