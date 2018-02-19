В Магнитогорске кондуктор сломала ногу в трамвае

Жительница Магнитогорска покалечилась в вагоне трамвая.

Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД области, инцидент в городском общественном транспорте произошел в минувшую субботу в 21 час. Водитель трамвая, проезжая возле дома №96 по проспекту Карла Маркса, резко затормозил. В этот момент находившаяся возле дверей 55-летняя женщина не удержалась за поручни и упала на ступеньки. Самостоятельно встать горожанка уже не смогла. Прибывшие на место сотрудники «скорой» доставили ее в отделение травмотологии, там пациентке диагностировали перелом ноги.

В Госавтоинспекции сообщить подробности инцидента не смогли. По данным СМИ, пострадавшей оказалась кондуктор трамвая. Нашлось объяснение и резкому торможению электротранспорта: вагоновожатый таким образом предотвратила ДТП, пишет «Верстов.Инфо».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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