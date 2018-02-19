В жилом доме Магнитогорска рухнул потолок: есть пострадавшие

На жительницу Челябинской области в квартире упал потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в многоквартирном доме №29 по улице Пионерской в Магнитогорске.

Хозяйка жилища находилась в одной из комнат, когда ей на голову свалились огромные куски потолочной штукатурки.

Пострадавшую доставили в больницу.

В ходе предварительного обследования помещений сотрудники управляющей компании заявили, что обрушение произошло в результате коммунальной аварии. Незадолго до случившегося на чердаке дома прорвало трубу. По данным УК, деревянные перекрытия старой постройки впитали горячую воду, в связи с чем отсырел и отслоился внутренний штукатурный слой.

Также известно, что последние несколько месяцев в доме ведется капремонт кровли. По мнению жильцов, трубу могло разорвать из-за перепада температур – с ноября 2017 года дом фактически стоял без крыши.

В региональном фонде капремонтов Челябинской области данную версию категорически отрицают.

В пресс-службе некоммерческой организации заявили, что строители не могли повредить инженерные сети во время замены кровли, объясняя это тем, что коммуникации на чердаке проходят вертикально и труба лопнула точно по шву.

«Все работы на данном доме производятся в соответствии с проектно-сметной документацией, кровля открыта только незначительным технологическим участком (для организации подачи материала на кровлю), критические нагрузки на перекрытие исключаются», – говорится в официальном сообщении.

Среди основных причин обрушения потолка регоператор указывает на высокую степень износа труб отопления, чердачных перекрытий и самой штукатурки. В целом, износ дома достигает 49%. Четырехэтажный объект был построен еще 84 года назад, однако ветхоаварийным до сих пор не признан.

Челябинск, Юлия Димова

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