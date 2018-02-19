На Южном Урале нашли мертвыми женщину с шестилетним ребенком

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели женщины с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне сотрудники городского охранного предприятия разместили в соцсетях информацию о розыске 41-летней горожанки, работавшей в клининговой компании, и ее 6-летнего сына.

По данным ЧОПовцев, в минувшее воскресенье в 14:30 часов женщина вместе с мальчиком вышла из дома по улице Чкалова и больше не возвращалась.

Спустя сутки тела пропавших со следами насильственной смерти обнаружили в лесопосадках на территории Орджоникидзевского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По неподтвержденным данным, женщина страдала психическим заболеванием. Следователи не исключают, что горожанка могла лишить жизни собственного ребенка. Также отрабатывается версия о том, что их мог убить кто-то другой.

В настоящий момент следственно-оперативные действия продолжаются, тела погибших направлены на судмедэкспертизу.

Челябинск, Юлия Димова

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