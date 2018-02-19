Пьяный южноуралец напал на подростка в аквапарке

Полиция Магнитогорска выясняет обстоятельства нападения на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам родителей школьника, их сын, как обычно, пришел на тренировку по плаванию в аквапарк «Водопад чудес». В это же время за своим ребенком туда пришел нетрезвый мужчина.

По данным очевидцев, магнитогорец вел себя агрессивно и цеплялся к посетителям. Но больше всего его разозлила компания школьников, что-то громко обсуждающих в коридоре. В качестве жертвы дебошир выбрал подростка, только что подошедшего к группе приятелей.

Момент избиения несовершеннолетнего запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как незнакомец подходит к школьнику и дважды бьет его кулаком в лицо. За ребенка вступается другой мужчина, а дебошира задерживают сотрудники аквапарка.

Родители избитого школьника написали заявление в полицию. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и ушибы.

Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за побои, но тогда отделался лишь штрафом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства избиения подростка.

Челябинск, Юлия Димова

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