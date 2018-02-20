В южноуральском селе прогремел взрыв: есть пострадавшие

Житель Варненского района пострадал при взрыве газового баллона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП случилось накануне вечером в селе Бородиновка. В частном доме на двух хозяев прогремел взрыв бытового газа.

На место прибыли добровольцы пожарной охраны, подразделения пожарно-спасательного гарнизона, представители газовой и других оперативных служб.

В результате происшествия травмы получил 60-летний мужчина, находившийся в тот момент один дома.

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.

По данным спасателей, на газоснабжение жилого сектора и объектов села Бородиновка ЧП не повлияло.

Между тем, ударной волной оказались разрушены обе части жилой постройки. Супруга пострадавшего, а также женщина из другой половины дома на время переехали к родственникам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины хлопка газовоздушной смеси.

В администрации Варненского района запланировано заседание КЧС, где будет рассмотрена адресная помощь селянам, пострадавшим в результате взрыва.

Челябинск, Юлия Димова

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