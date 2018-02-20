Месть Фемиды: на Южном Урале начальницу почты арестовали за срыв судебных заседаний

Бывшую начальнику почтовой связи Сосновского района наказали за волокиту с доставкой документов.

Как сообщили РИА «Новый День» УФССП России по Челябинской области, нарушения в работе отделения почтовой связи вскрылись после того, как судья мирового участка отправил в электронном и бумажном вариантах 250 судебных извещений, не дошедших до адресатов.

На сайте «Почты России» служители Фемиды не обнаружили информации о регистрации и движении писем, поэтому всякий раз приходилось откладывать судебные заседания из-за неявки участников.

В ходе проверки приставы обнаружили в почтовом отделении коробку с неотправленными извещениями. Документы пролежали там более трех недель. На начальницу почты составили 14 административных протоколов по фактам нарушения сроков и порядка доставки судебных извещений. По количеству реестров женщину оштрафовали на 7 тысяч рублей.

Однако выплачивать штраф нарушительница отказалась, объяснив свою нерасторопность высокой загруженностью почтовиков и сбоем в работе электронного сервера.

Впоследствии женщина положила постановления на стол начальству и написала заявление об увольнении.

В январе текущего года истек срок добровольной оплаты штрафов. Спустя месяц приставы вызвали уже бывшую начальницу почты в отдел, а когда та не явилась, доставили ее принудительно.

Там на женщину составили еще один протокол за неуплату административного штрафа в срок.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил нарушительнице наказание в виде 14 суток ареста – по 24 часа на каждое постановление. Кроме того, приставы заблокировали банковский счет должницы и взыскали 7 тысяч рублей штрафа. Все производства окончены фактическим исполнением.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.18

В Челябинске полиция вышла на склад с паленым алкоголем. / «Директор уволен, сотрудники отстранены»: детдом, где насиловали подростков, проверит спецкомиссия из Москвы. / Челябинская полиция накрыла подпольную нарколабораторию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»