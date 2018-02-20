Жительница Магнитогорска зарезала 6-летнего сына

Следователи раскрыли подробности гибели пропавших женщины и ребенка.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 41-летнюю жительницу Магнитогорска и ее 6-летнего сына обнаружили мертвыми накануне в лесопосадках Орджоникидзевского района. При осмотре тел оперативники зафиксировали следы насильственной смерти.

По факту убийства двух лиц возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в ходе расследования установлено, что горожанка несколько раз ударила ножом маленького сына, от чего тот погиб на месте. Следом скончалась мать. На месте преступления также обнаружена предсмертная записка. Ее содержание пока не раскрывается.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Неадекватный поступок женщины следователи объясняют наличием у нее психического заболевания. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.18

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