Южноуральцу вменили долги по несуществующему кредиту

Житель Челябинской области через суд избавился от вымышленного кредита.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, с иском к банку о признании незаключенным договора о потребительском займе обратился местный житель.
Мужчина указал, что в сентябре 2017 года подал заявку на оформление кредита в одном из финансовых учреждений города, однако там южноуральцу отказали, объяснив это тем, что клиент не рассчитался с долгами перед АО «Альфа-Банк».
Магнитогорец, уверенный, что не заключал с компанией никаких соглашений и не получал денег, все же решил проверить данные.
Информацию о непогашенной задолженности подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. Согласно представленной выписке, мужчина заключил договор еще в июле 2014 года, просроченная задолженность за весь период составила 18,5 тысяч рублей. На какую именно сумму был оформлен кредит, горожанин выяснить не сумел.
В письменных возражениях представитель «Альфа-Банка» указал, что «кредитное соглашение с истцом, как и кредитное досье, не были сформированы вследствие технического сбоя».
По уточненным данным, просроченная задолженность отсутствует, договор закрыт.
Между тем, доказательств того, что клиент вообще оформлял займ в банке и получал деньги, ответчик не предоставил.
Суд признал незаключенным договор о потребительском кредите и исключил данные сведения из кредитной истории южноуральца.
С АО «Альфа-Банк» в пользу магнитогорца взыскано 600 рублей на оплату госпошлины и 5 тысяч рублей в качестве расходов на представителя. Решение суда не вступило в законную силу.
Челябинск, Юлия Димова
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