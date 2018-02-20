Если деньги девать некуда: где и за сколько в Челябинске продают самые дорогие коттеджи

В Челябинске составили рейтинг поселков с дорогими коттеджами. Список люксового жилья в пригороде областного центра представили специалисты портала N1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проанализировано около тысячи объявлений о продаже недвижимости, установлено, что коттеджи с самой высокой ценой продаются в поселке Западный. Средняя стоимость объектов на берегу Шершневского водохранилища составляет 19 миллионов рублей.

Второе место по ценам на жилье поселок Тарасовка, где коттеджи продают примерно за 18 миллионов рублей. Отметим, в 90-ые годы данный микрорайон был единственной площадкой для строительства так называемых «загородных» домов.

Места под застройку со всеми коммуникациями – дорогами, центральным водоснабжением, газом и электричеством, естественно, сразу же заняли состоятельные чиновники и бизнесмены. Впрочем, последние годы Тарасовка все больше сдает позиции новым микрорайонам Челябинска.

Тройку лидеров рейтинга замыкает поселок Вавиловец, имеющий репутацию поселка богатых предпринимателей. Средняя стоимость выставленных на продажу домов там равна 10,4 миллиона рублей.

Из общей массы объявлений аналитики выделили несколько предложений по самой высокой цене.

Так, за два самых дорогих особняка в пригороде Челябинска просят 110 миллионов и 100 миллионов рублей соответственно. Первый располагается на двух гектарах земли, включает в себя спа-центр с бассейном и саунами, гостевыми домиками, при этом находится на территории садового некоммерческого товарищества «Урал».

Второй построен в поселке Западный: его владельцы завлекают покупателей «аутентичным хамамом» и экологически чистыми материалами дома.

Еще один семейный дом стоимостью 80 миллионов рублей продается в поселке Каштак. Автор объявления отмечает эксклюзивность предложения: коттедж площадью чуть более 1 тысячи квадратных метров выполнен по индивидуальному заказу с использованием высококлассных материалов. Однако ни то, ни другое покупателей особо не привлекает – объявление «висит» на сайте с декабря 2016 года. Отметим, с виду особняк больше похож на типовой детский сад, а элементы интерьера напоминают помещения органов исполнительной власти. Не исключено, что владельцем дома, действительно, является бывший чиновник или депутат, который решил бросить дымный Челябинск и переехать куда-нибудь поближе к морю. Кстати, несмотря на то, что дом не могут продать больше года, продавец не снизил цену ни на рубль.

Между тем, дом расположен на той самой «закрытой и охраняемой территории», где несколько лет назад жестокого убили депутата ЗСЧО Вячеслава Середкина. Несмотря на то, что территория поселка изобилует камерами наблюдения, установить убийц так и не смогли.

Добавим, средняя цена на загородную недвижимость в Челябинской области составляет 6,4 миллиона рублей. В Челябинске больше всего домов выставлено на продажу в поселке Западный и Советском районе. Напомним, недвижимость в этой зоне в последнее время падает в цене в связи с угрозой появления Томинского ГОКа, который в 12 км от Челябинска пытается построить РМК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.18

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