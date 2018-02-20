Южноуральских школьников эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Челябинской области эвакуировали две школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Копейска, информация о подозрительном предмете на территории школы №6 поступила в дежурную часть сегодня около 11 часов. Прибывшие на место оперативные службы эвакуировали учащихся и приступили к обследованию территории.

По данным очевидцев, переполох вызвал авиационный снаряд.

Фото Алены Поздняковой

Кто положил его под окна учебных кабинетов, в настоящий момент выясняется. Уже известно, что угрозы для жизни и здоровья предмет не представляет. Находку направили на экспертизу.

Примечательно, что за час до случившегося в доме культуры им. С.М.Кирова в преддверии выборов проходили плановые учения с представителями избирательных участковых комиссий. По данным полиции, эти случаи между собой никак не связаны.

Еще одна экстренная эвакуация, по данным родителей учеников, сегодня проходила в школе №154 Челябинска. Сначала раздался громкий хлопок, после чего всех детей вывели на улицу, педагоги принялись проветривать помещения. По словам школьников, переполох устроил один из школьников, взорвавший в помещении бомбочку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о ЧП не подтвердили, заявив, что не располагают данными об эвакуации в учебном заведении.

Челябинск, Юлия Димова

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