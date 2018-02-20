«Конец света»: новый микрорайон Челябинска остался без электричества

Челябинский микрорайон Парковый-2 полностью обесточен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария на электросетях произошла сегодня во второй половине дня. В результате ЧП без электроснабжения остались полтора десятка многоэтажек. Примечательно, что в некоторых домах на улице Столыпина при отсутствии света в квартирах работают лифты и подъездное освещение. В других квартирах есть электричество, но не работает Интернет и кабельное телевидение.

«В ЖЭК кто сходит??? У них телефон без питания не пашет», – написал в комментариях участник сообщества в соцсетях. «Конец Света!», – иронично подметил другой.

В аварийной службе сроки ликвидации аварии назвать затруднились. По данным парковчан, дозвонившихся до энергетиков по другим телефонам, электроснабжение микрорайона восстановят не ранее 22 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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