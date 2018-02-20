В Копейске почтальон полгода отбирала пенсию у зэка

В Челябинской области вынесли приговор сотруднице почты, обокравшей преступника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, женщине вменялось присвоение вверенного имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2015 года по май 2016-го, работая в отделении почтовой связи Копейска, местная жительница получала деньги, предназначенные для выплаты пенсионеру.

Узнав о том, что горожанин находится в местах лишения свободы, почтальон решила забирать себе денежный доход, подделывая подписи в платежном поручении.

Таким образом за полгода женщина присвоила более 58 тысяч рублей. Когда афера с пенсиями вскрылась, почтальона уволили. Подсудимая в добровольном порядке возместила причиненный заключенному ущерб.

Копейский городской суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Челябинск, Юлия Димова

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