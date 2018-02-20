В Челябинске накажут алкоголичку, поселившую детей в дом с неработающей печкой

Транспортная полиция требует привлечь к ответственности нерадивую мать, бросившую детей на произвол судьбы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, с 38-летней жительницей поселка Новосинеглазово оперативники познакомились в ходе профилактического рейда.
Женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртным, живет на социальные пособия с 15-летней дочерью и двумя сыновьями, одному из которых 8 лет, другому нет и года.
В ходе общения выяснилось, что мать не особо волнуют, посещают ли ее старшие дети школу, не заботится она и о здоровье младшего ребенка. В комнате, где спит малыш, постоянный сквозняк.
В целом, дом находится в аварийном состоянии: оконные рамы рассохлись, из-за неисправной печи не отапливаются жилые помещения, во всем доме стоит запах гари, стены постройки покрыты толстым слоем сажи.
Материалы проверки условий содержания детей, находящихся в социально опасном положении, переданы в отдел полиции Советского района. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 20.02.18
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