Зима не сдается: на Южный Урал придут 30-градусные морозы

В Челябинской области стремительно похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в праздничные выходные синоптики обещают южноуральцам облачную погоду с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, в горах до умеренного, возможны слабые метели.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня и завтра днем по области ожидается -5, -10 градусов, в горах и низинах до -13.

В ночь на 22 февраля похолодает до -14, -19 градусов, при прояснении до -25. Следующая ночь окажется еще более холодной – в некоторых районах столбики термометров опустятся до -32 градусов. Днем в пятницу прогнозируют -7, -12, в горах и низинах до -16 градусов.

Морозная погода будет сопровождаться сильным ветром северо-западного и северного направлений. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы достигнут 12 метров в секунду.

Челябинцам в предстоящие выходные погода не принесет особого дискомфорта. Днем 23 февраля -7, -9 градусов, ночью -19, -21. Существенных осадков в праздничный день не ожидается.

Челябинск, Юлия Димова

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