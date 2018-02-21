В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус

В Челябинске водители общественного транспорта не поделили дорогу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием автобуса и троллейбуса произошла сегодня около 10 часов возле троллейбусного депо №2 на Свердловском тракте.
По данным очевидцев, участники ДТП перегородили проезд другим автомобилям, из-за аварии было временно остановлено движение электротранспорта.
По данным Госавтоинспекции Челябинска, пострадавших в результате столкновения нет.
В МУП «Служба организации движения» информацию о происшествии подтвердили, отметив, что к 11:30 часам движение троллейбусов на Свердловском тракте полностью восстановлено.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 21.02.18
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