В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус

В Челябинске водители общественного транспорта не поделили дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария с участием автобуса и троллейбуса произошла сегодня около 10 часов возле троллейбусного депо №2 на Свердловском тракте.

По данным очевидцев, участники ДТП перегородили проезд другим автомобилям, из-за аварии было временно остановлено движение электротранспорта.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, пострадавших в результате столкновения нет.

В МУП «Служба организации движения» информацию о происшествии подтвердили, отметив, что к 11:30 часам движение троллейбусов на Свердловском тракте полностью восстановлено.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.02.18

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