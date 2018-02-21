Служивый сиделец: на Урале военнослужащих приравняли к зэкам

Жители Кургана возмутились рекламной акцией мясного магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в канун Дня защитники Отечества местные бизнесмены пообещали подарить сильной половине человечества скидку 23% на все виды шашлыка.

Рекламную акцию с нетривиальным названием «Служивый сиделец» анонсировали в соцсетях.

В объявлении отмечается, что мясные порции по праздничной цене смогут получить далеко не все покупатели. «Если ты служил или сидел (или просто чуффствуешь себя Мужчиной) – получи от нас приглашение прийти за своей порцией шашлыка 23-го февраля», – сообщается на официальной странице магазина.

Такого рода маркетинговый ход возмутил горожан.

В комментариях курганцы заявили, что предприниматели нагло приравняли военнослужащих к осужденным.

«Я, как человек из семьи военных, воспринимаю это как личное оскорбление. Вы вообще в курсе, в чем принципиальная разница между этими двумя категориями людей? Реклама рекламе рознь, есть вещи, которые не должны стоять рядом: георгиевская ленточка и водка, вечный огонь и селфи, офицеры и сидельцы, вы и сфера услуг», – возмутилась горожанка.

«Давайте еще дополнительные скидки сделаем. Например, 10 лет отсидел +10% скидки. Такой стимул хороший», – саркастично отметила другая.

«Гарь какая... увольте того, кто этот текст писал», – поддержала собеседниц еще одна участница диалога.

Другие предположили, что владелец мясного магазина местный авторитет: «Там, наверное, хозяин – чудом сохранивший жизнь и имущество бык из 90-х, этакий пелевинский Вовчик Малой. Он, наверное, даже не понимает, что тут не так».

Челябинск, Юлия Димова

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