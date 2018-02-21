В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в фуру, двое пострадали

В Челябинске пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла сегодня в полдень возле дома №14 по улице Дарвина. Водитель автомобиля ПАЗ 85-го маршрута на скорости въехал в заднюю часть большегруза Scania.

Удар пришелся в бок маршрутки: в кабине выбило стекла, частично смят кузов.

В результате происшествия травмы получили две женщины 33 и 27 лет. У первой медики диагностировали ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму, у второй – ушиб грудной клетки. Обе пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

По данным очевидцев, столкновение произошло в тот момент, когда фура поворачивала на парковку.

Прибывшим на место полицейским водитель ПАЗа заявил, что не смог объехать грузовик из-за другой маршрутки.

В Госавтоинспекции не исключают, что во время движения маршрутчик просто отвлекся, поэтому и допустил столкновение.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Точного виновника ДТП установят в ходе административного расследования.

Челябинск, Юлия Димова

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