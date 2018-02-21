Челябинский школьник попал в реанимацию, защищая телефон

В Челябинске проводится проверка по факту нападения на 11-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, сообщение об избиении учащегося лицея поступило от сотрудников медучреждения 20 февраля.

Врачи диагностировали у мальчика тупую травму живота и разрыв селезенки. Пациента экстренно прооперировали.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что ребенок стал жертвой ограбления. По словам мальчика, в минувшие выходные его на улице избил незнакомец, пытаясь отобрать у него телефон. Материалы полицейской проверки передали в Следственный комитет. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. При каких обстоятельствах напали на школьника, в следственном отделе Ленинского района ответить затруднились, пообещав предоставить информацию позднее.

Добавим, еще один случай разбойного нападения на ребенка произошел в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в полицию обратились родители 15-летнего школьника, заявив, что на улице Таганайской на их сына напал неизвестный с ножом. Грабитель отобрал у ребенка сотовый телефон стоимостью 11 тысяч рублей и скрылся. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Сатки. Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.02.18

Спикер Челябинской Думы отказал в защите мигрантам и цыганам, если их не отделят от ЛГБТ. / В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в фуру, двое пострадали. / В Челябинске приставы сняли микроавтобус с маршрута. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»