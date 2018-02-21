Челябинску грозит фекальное наводнение

Жители челябинских окраин готовятся к фекальному потопу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о коммунальном беспределе и опасности подтопления нечистотами горожане поведали активистам движения «Гражданский патруль»: обитатели нескольких улиц в поселке Самстрой организовали слив отходов в полуразрушенную ливневую канализацию.

На сегодняшний день желтые потоки с характерным запахом уже разлились на четырех улицах в Ленинском районе – Ульяновской, Волго-Донской, Феди Горелова и Бессарабской.

Челябинцы опасаются, что с приходом весны из-за отсутствия исправной системы водоотведения фекальные потоки могут спровоцировать эпидемию, к примеру, острой кишечной инфекции.

«Мы уже не раз обращались в администрацию города и Роспотребнадзор, но ничего не изменилось. В поселке и без того ходуном ходят дома, грунт очень подвижен, уже сейчас у многих перекосило окна. Что будет весной, если власти не предпримут меры по организации водоотведения – страшно представить. От советской мелиоративной системы практически ничего не осталось», – возмущаются горожане.

Общественники направили запросы в надзорные органы. Незамерзающими канавами в ближайшее время займется природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор. Жалобу на отсутствие канализации в жилом секторе планируется повторно направить в администрацию.

Челябинск, Юлия Димова

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