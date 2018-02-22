На российско-казахстанской границе изъяли партию запрещенных БАДов

На границе Челябинской области и Казахстана задержали машину с партией опасных биодобавок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского управления Россельхознадзора, факт незаконного ввоза 18 тонн синтетической аминокислоты, применяемой для изготовления пищевых продуктов и комбикормов, выявлен на пропускном пункте «Бугристое» возле Троицка.

Водитель фуры, следовавший из Алматы, не смог предоставить на перевозимый груз ветеринарный сертификат Таможенного союза.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что лизин изготавливают на китайском заводе, продукция которого временно запрещена к ввозу в Россию. На основании действующего законодательства РФ и Евразийского экономического союза специалисты Россельхознадзора приняли решение об отправке машины обратно в Казахстан. Добавим, перевозчик и владелец запрещенного груза избежали административной ответственности: с нарушителями проведена разъяснительная беседа.

Челябинск, Юлия Димова

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