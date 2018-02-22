Челябинцы стали скачивать из сети на треть больше фильмов и музыки

«МегаФон» улучшил качество связи в более 250 здания Челябинска.

По данным издания Lifeguide, человек 21 час в день проводит в помещении, при этом большую часть времени – в режиме онлайн. Чтобы интернет «летал» в смартфонах абонентов, связисты «МегаФона» «прокачали» тысячи квадратных метров в жилых микрорайонах, торговых комплексах и бизнес центрах – всего более 250 зданий города.

Новые объекты связи установлены в жилых комплексах «Александровский», «Пара», «Парковый», «Парковый-2», «Западный луч» и других. Инженеры «прокачали» сетью четвертого поколения и бизнес-центры «Челябинск-СИТИ», «Аркаим Плаза», «GreenPlex», «Newton».

Улучшение скорости и качества услуг привело к интернет-буму. С начала года горожане стали скачивать из мировой паутины на треть больше фильмов и музыки.

«В местах с наибольшим потреблением интернет-трафика мы расширяем емкости сети. Так, в жилых комплексах, торговых центрах 4G от «МегаФона» работает и в диапазоне 1800 МГц, и 2600 МГц. Благодаря этому сигнал LTE лучше проникает в закрытые помещения, а пользователи получают стабильную связь и высокую скорость», – отметил технический руководитель компании «МегаФон» в Челябинске Виталий Сироткин.

В тренде фото и видео из торгово-развлекательных комплексов. Во время шопинга абоненты скачивают из интернета объем информации, сопоставимый с загрузкой 1,5 млн фотографий ежемесячно. Для комфортного сёрфинга оператор улучшил качество в ТРЦ «Фиеста» и «Куба». На средней скорости 25-35 Мбит/с посетители могут похвастаться в сторис новыми покупками и селфи из примерочных.

Техническая служба «МегаФона» в целом модернизировала и установила почти 300 объектов связи за прошлый год. Базовые станции круглосуточно обеспечивают челябинцев высокими скоростями и уверенным сигналом связи. Инженеры зафиксировали практически 100% доступность сети по итогам года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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