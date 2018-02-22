«А говорите: все вопросы решены!»: депутаты Миасса «завернули» отчет главы города

Члены городского собрания депутатов отказались слушать отчет главы Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разразился на сегодняшней сессии городского парламента при обсуждении вопроса о включении в повестку заседания ежегодного отчета главы о результатах его работы.

Накануне в Миассе сразу три депутатские комиссии, перед которыми выступал Геннадий Васьков, отправили документ на доработку. Днем ранее отчет главы забраковали и члены комиссии по экономической и бюджетной политике. Депутаты указали на целый ряд ошибок и неточностей, при этом заявили, что чиновники так и не дали конкретных разъяснений ни по одной проблеме.

В частности, претензии прозвучали по поводу строительства газопровода в поселке Сыростан. На бумаге значится, что голубое топливо уже получили жители 500 домов, однако в реальности газ до сих пор не подключен. Непонятна ситуация и с выставлением на торги земельных участков, принадлежащих муниципалитету, с энергоснабжением поселка Тыелга, приобретением жилья для инвалидов, проектированием выезда из микрорайона Комарово, пишет NewsMiass.

Председатель городского собрания Евгений Степовик удивился, что в отчете г-н Васьков указал, будто все вопросы, поставленные депутатским корпусом, отработаны на 100%, хотя на самом деле выполнено далеко не все. «А вы говорите, что все вопросы решены!» – возмутились другие парламентарии. Отметим, одна из постоянных депутатских комиссий – по городскому хозяйству, все же рекомендовала вынести отчет главы на сегодняшнюю сессию. По некоторым данным, протолкнуть документ пытались шесть депутатов, подконтрольных Геннадию Васькову. Сам чиновник, по мнению парламентариев, боится повторения прошлогодней ситуации, поэтому решил «под шумок» отчитаться о проделанной работе, пока все заняты подготовкой к выборам президента РФ и дана установка не будоражить информационную повестку.

Напомним, в 2017 году депутаты Миасса сначала отказались принимать отчет главы, а после двух месяцев обсуждения все же поставили Васькову «неуд». Получение второй «двойки» подряд по закону является поводом для отставки мэра. «К чему эта никчёмная спешка? Мы можем спокойно принять этот отчёт и в марте, и в апреле, и в мае. Сейчас у нас решается другой вопрос – как будет жить и развиваться целая страна в ближайшие годы», – стояли на своем депутаты.

После бурного обсуждения отчета главы вопрос о рассмотрении документа вынесли на голосование. В итоге 18 из 24 членов городского собрания отказались менять повестку сегодняшнего заседания, заявив, что не могут рассматривать незаконные вопросы.

Челябинск, Юлия Димова

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