Коммунальщица получила срок за упавшие на ребенка качели

В Челябинской области директора управляющей компании наказали за травму школьницы на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, ЧП произошло в сентябре 2016 года в одном из дворов Озерска. 14-летняя девочка каталась на канатной качеле, привязанной к металлическому столбу. В какой-то момент ржавая конструкция не выдержала веса школьницы, обломилась и повредила ей ногу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пациентке сделали операцию по вживлению имплантов. По словам матери, ребенку пришлось заново учиться ходить, кость была сильно перебита и дочери грозила инвалидность.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности обслуживающую организацию, отвечающую за состояние детской площадки. Однако в прокуратуре местной жительнице заявили, что в ходе проверки нарушений в работе УК не выявлено. Не вступились за пострадавшую и в городском следственном отделе. Озерские следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Озерчанка обратилась с жалобой к южноуральскому омбудсмену.

Весной 2017 года полиция все же возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Впоследствии уголовное дело в отношении директора коммунальной компании переквалифицировали на статью 238 УК РФ, предполагающую более строгое наказание.

Озерский городской суд признал руководителя ООО «ЖКС» виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подсудимую приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно. Также коммунальщицу обязали возместить расходы на лечение ребенка в размере 150 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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