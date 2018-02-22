Самые крутые слухи недели: сладкая месть

Год экологии кончился

Недвусмысленный пассаж Дубровского, что пиар разнообразных персон на болезненной теме экологии наносит вред региону, местные элиты однозначно расценили как конец года экологии и начало эры прогиба перед инвесторами, которые однозначно (вот незадача!) не хотят иметь дела с регионом, откуда бегут лучшие и уже просто хоть сколько-нибудь востребованные кадры…

Да и Дубровский, к слову, намерен навострить лыжи из этой, как смачно выразилась его отрубленная, но не до конца отставленная правая рука Сеничев «… области».

По слухам, его либо оставят на ЧО для проведения череды саммитов, либо (если саммиты в угаре Че отменят) уже после выборов переведут в Минрегионразвития – почетную ссылку многих политических провинциалов.

Зеленый канал

Говорят, госдеп Бурматов намерен организовать в регионе свой телеканал, где будут демонстрироваться местные и заморские «зеленые передачи» – про спасение лесов, про здоровое питание, про дачную жизнь и всякие некоммерческие путешествия… По слухам, одним из партнеров ВВБ станет сам мистер Леонардо (ди Каприо), что безвозмездно предоставит каналу ряд своих относительно свежих фильмов. Короче, Владимир Владимирович намерен использовать в своих целях карту, что не сумела разыграть команда Дубровского.

За что?

Говорят, новым министром экологии может стать Руслан Гаттаров. Это, так сказать, сладкая месть магнитогорцев партийному выдвиженцу, которого они пока не могут просто задвинуть… По мысли кукловодов, Гаттаров либо сумеет изменить ситуацию, подключив все возможные связи, либо – сам уйдет с этого лобного поста. А инвестиционными проектами – привлекательными и не очень – наконец-то займется чисто магнитогорский клан, который очень любит делить деньги, особенно бюджетные. Говорят, одним из новых финансистов станет Александр Вышегородцев, маму (или папу) которого высоко ценит нынешний губернатор.

Лихо

Впрочем, есть и другой план: сделать главным по экологии симпатягу Олега Голикова, который по мысли консультантов нынешнего губернатора, имеет разные связи и на экологической теме – легко – может простроить свою будущую …губернаторскую программу, когда место БД станет вакантным.

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