Уголовные дела о растлении воспитанников южноуральского интерната переданы в Москву

Расследованием случаев педофилии в школе-интернате Челябинской области займется Центральный аппарат Следственного комитета России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе силового ведомства, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению принять к производству уголовные дела по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также халатности руководства одного из детских домов в Челябинской области.

«В рамках уголовных дел против половой неприкосновенности воспитанников интерната будет проведен исчерпывающий комплекс следственных действий, установлены все обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав несовершеннолетних», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, следователям предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.

В ведомстве добавили, что следователи уже получают информацию от граждан по указанным уголовным делам по электронной почте sk_chel@74.sledcom.ru или телефону 8-351-728-57-71. Всех, кто обладает какими-либо данными о случаях надругательства над несовершеннолетними, просят обращаться по любым из указанных каналов связи.

Напомним, ранее с инициативой о передаче уголовного дела о педофилии в интернате в Москву к главе Следственного комитета обратилась вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Депутат попросила защитить воспитанников учреждения от давления. Также среди причин направления материалов в Центральный аппарат СК эксперты называют повышенное внимание к данной теме со стороны прессы.

Челябинск, Юлия Димова

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