К делу о подмене детей роддоме привлекут южноуральское правительство

В деле о перепутанных младенцах в роддоме Челябинска могут появиться новые ответчики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, состоялось предварительное слушание по иску Екатерины Тугановой, которая из-за роковой оплошности сотрудников родильного дома 30 лет жила с неродной матерью.

Заявительница считает, что за допущенную ошибку врачи обязаны выплатить ей 10 миллионов рублей за моральные страдания. Истица также указала, что получила психологическую травму от осознания того, что вторая девочка – родная дочь Зои Тугановой – росла в неблагополучной семье, а затем воспитывалась в детском доме.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующий случай произошел в 1987 году в роддоме областного центра, где в одно время появились на свет две девочки с похожими фамилиями. Когда на следующий день после родов одной из матерей принесли ребенка на кормление, пациентка отказалась признавать в ней родную дочь. По словам матери, она рожала русую девочку с голубыми глазами, а перед ней лежал смуглый ребенок с темными волосами.

Женщина сообщила об этом врачам и потребовала вернуть ей кровного малыша, но те стали переубеждать пациентку в обратном, в итоге обозвали роженицу скандалисткой и пригрозили отправить в психбольницу. Челябинке ничего не оставалось, как забрать на воспитание чужую девочку, а ее дочь увезли жить в башкирскую деревню в 50 километрах от Челябинска. Спустя много лет челябинка, не оставляя надежды восстановить справедливость, разыскала в соцсетях настоящую дочь и предложила ей пройти ДНК-тест. По итогам экспертизы родство подтвердилось на 99,9 %.

Челябинка обратилась в суд с иском о взыскании морального ущерба в размере 3 миллионов рублей. Впоследствии сумма иска выросла до 10 миллионов.

В августе 2017 года Центральный районный суд обязал взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Заявительница подала апелляцию в областной суд, однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

По информации консультанта суда Натальи Прохоровой, ответчиками по второму делу, как и в случае рассмотрения первого иска семьи Тугановых, выступили представители министерства здравоохранения Челябинской области, ГБУЗ «Областной перинатальный центр» и министерство финансов РФ. Кроме того, суд принял решение привлечь в качестве третьих лиц правительство Челябинской области, минздрав России и саму Зою Туганову, воспитавшую чужую дочь. В суде пояснили, что это необходимо для определения надлежащего ответчика по делу. Следующее судебное заседание назначено на 20 марта.

Челябинск, Юлия Димова

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