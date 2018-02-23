В Озерске руководитель обокрал собственное предприятие

В Озерске задержан руководитель одного из муниципальных предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, мужчина трудоустроил в организацию своего родственника. Однако тот на работе не появлялся, но его заработная плата перечислялась на расчетный счет супруги директора. Таким образом у предприятия было похищено более 150 тысяч рублей.

В отношении руководителя возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Челябинск, Павел Зварзин

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