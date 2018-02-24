В Челябинске столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись две маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на Комсомольском проспекте в районе остановки «8-ой микрорайон». Ford Transit, двигавшийся по маршруту №91 не выдержал дистанцию и столкнулся с шедшим впереди Hyundai, выполнявшим рейс по маршруту №56. Травмировано несколько пассажиров.

По данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, Ford Transit не зарегистрирован как маршрутное такси в установленном порядке. В Hyundai обнаружены изменения конструкции, не согласованные с ГИБДД.

По факту происшествия проводится расследование.

Челябинск, Павел Зварзин

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