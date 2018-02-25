В Челябинске обстреляли легковые машины

В Челябинске обстреляли около десятка леговушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью на улице Братьев Кашириных. Все пострадавшие автомобили были припаркованы вдоль тротуара. У машин повреждены лобовые и задние стекла.

Ночная стрельба в сводки МВД не попала, но полиция намерена провести проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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