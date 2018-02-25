В районе челябинского аэропорта в аварию попал автобус

В Челябинске попал в аварию пассажирский автобус. Об этом рассказали очевидцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем в районе аэропортовского кольца. Автобус Scania врезался в дорожное ограждение.

По одной из версий автобус подрезали, и водитель не смог удержать машину на скользкой дороге. О пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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