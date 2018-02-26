Челябинск встал в пробках из-за снегопада

Снегопад парализовал движение на челябинских улицах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с утра из-за непогоды на главных магистралях города наблюдаются 8-балльные заторы.

По данным сервиса «Пробки Челябинска», движение затруднено на проспектах Ленина и Свердловском, улицах Худякова, Доватора, Блюхера, Труда, Энгельса, Университетская Набережная, Братьев Кашириных. Огромная пробка зафиксирована в районе плотины от ЖК «Благодатово» в сторону центра.

Автомобилисты в соцсетях жалуются на непрофессионализм водителей и плохую уборку дорог от наледи и осадков. «Снег выпал, и сразу заторы по городу. Ездить в снег разучились?», – возмущается местный житель. «Это еще ладно, сейчас аварии по три штуки на каждом светофоре будет», – отвечает ему другой.

Отметим, количество ДТП сегодня с утра значительно превысило средние показатели. Автолюбители сообщают о десятках аварий.

Так, на съезде с моста на Троицком тракте в час пик столкнулись несколько легковушек, пассажирский ПАЗ 85-го маршрута и междугородний автобус. Информации о пострадавших нет.

«Доватора: пробка от вокзала, на светофоре с Воровского ДТП», – предупредила челябинка в соцсетях.

По данным синоптиков, снегопады в Челябинске прекратятся лишь к полудню среды. На смену снежной погоде снова придут морозы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.02.18

В Челябинской области банк стращает должников тюрьмой. / 26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / До выборов президента осталось 20 дней: в Челябинске продлили режим черного неба. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»