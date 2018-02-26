Глава южноуральского села, продавшая дорогу за взятку, осталась на свободе

Суд вынес приговор главе одного из поселений Челябинской области, продавшей дорогу к школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, руководитель администрации Буринского сельского поселения Кунашакского района признана виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в период с июня по сентябрь 2015 года сельская чиновница разрешила вывезти с территории бывшего муниципального предприятия 44 дорожные железобетонные плиты для последующей продажи их коммерсанту из Свердловской области.

Осенью того же года глава администрации за взятку в 25 тысяч рублей разрешила свердловчанину демонтировать плиты с дорожного полотна на улице Школьной в селе Новобурино.

Для придания законности сделки глава подготовил письмо с просьбой на безвозмездной основе благоустроить улицу, расширить территорию и заменить дорожные плиты асфальтовым покрытием. По материалам прокурорской проверки в отношении чиновницы возбудили уголовное дело. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в суд.

В ходе прений сторон гособвинитель запросил для обвиняемой в коррупционном преступлении 7 лет в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Суд назначил чиновнице наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Также подсудимая приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей и лишена права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года.

Челябинск, Юлия Димова

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