На Южном Урале женщина и двухлетний ребенок насмерть отравились газом

В Варненском районе женщина с сыном погибли из-за неисправной вытяжки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла в частном доме поселка Арчаглы-Аят.

Днем 25 февраля в одной из комнат обнаружены трупы хозяйки и ее двухлетнего сына. Следов насильственной смерти на телах погибших не зафиксировано.

Отец семейства в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительным данным, все трое отравились угарным газом из-за поврежденной вытяжки в дымоходе.

В настоящее время по факту гибели женщины с ребенком проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам вскрытия будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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