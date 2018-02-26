Следователи не нашли вины военнослужащего в деле закованного в цепи школьника

В Челябинской области прекращено уголовное дело об истязании подростка из многодетной семьи.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующий случай произошел в августе 2017 года в Кыштыме, когда 13-летний мальчик почти сутки просидел дома на цепи.

В тот день в гости к матери приехал старший брат подростка, проходящий службу по контракту в воинской части Озерска, однако женщины в доме не оказалось. Солдата встретил на пороге младший брат.

Согласно первоначальным показаниям потерпевшего, военнослужащий, недовольный его поведением, нашел в доме металлическую цепь, застегнул карабин на шее школьника, а другой конец прикрепил к кровати. Пригрозив пленнику физической расправой, парень ушел. Впоследствии мальчишка докричался соседей, они и вызвали полицейских.

В ходе проверки выяснилось, что мать семейства злоупотребляет спиртным. Тремя младшими детьми (всего их пять) от разных отцов жительница Кыштыма особо не занимается. На женщину составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, а материалы проверки по факту издевательств над подростком передали в военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону.

В отношении 27-летнего сержанта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ – «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России, в рамках расследования уголовного дела собраны доказательства, свидетельствующие о непричастности военнослужащего к жестким методам воспитания школьника. Следователи отмечают, что показания против сержанта давала его мать и две сестры.

В настоящий момент подозреваемый, лишивший школьника свободы, уже установлен, однако его личность пока не раскрывается. Известно лишь, что уголовное дело по факту издевательств над подростком передано в следственный отдел Кыштыма.

Челябинск, Юлия Димова

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