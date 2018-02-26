В Челябинске грабитель в маске обчистил салон сотовой связи

В Челябинске ищут охотника за iPhonе, ограбившего магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, преступление произошло накануне около 20 часов на улице Кирова. Мужчина в капюшоне и медицинской маске ворвался в салон сотовой связи, разбил витрину, похитил несколько коробок с мобильниками и скрылся, перед этим пригрозив продавцу физической расправой. На место происшествия прибыли полицейские.

Сотрудники магазина не досчитались четырех телефонов марки iPhonе. Причиненный злоумышленником ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

По факту грабежа в отделе полиции Калининского района возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведутся поиски преступника.

Всех, кто располагает информацией о нападении на салон сотовой связи, просят сообщать по телефонам: 772-14-14, 265-02-00 или по номеру «02».

Челябинск, Юлия Димова

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