Челябинка на ходу выпала из автобуса

В Челябинске пассажирку автобуса зажало в дверях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в салоне автобуса 64-го маршрута. Горожанка собралась выходить на остановке «Улица Бейвеля», однако немного замешкалась в проходе.

В этот момент двери закрылись, прижав пассажирку. Женщина стала звать на помощь, однако водитель не отреагировал и начал отъезжать от остановки. Во время движения пострадавшая дернулась, чтобы выбраться из автобуса, в результате упала на тротуар.

В городском управлении транспорта заявили, что на данный момент обращений с жалобами на водителя автобуса к ним не поступало.

По предварительной информации, женщине удалось избежать серьезных травм.

Челябинск, Юлия Димова

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