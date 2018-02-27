В Челябинске арестованный депутат назначен директором строительной компании

В Челябинске компанию «Речелстрой» возглавил ее учредитель, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о назначении депутата гордумы Андрея Пязока на должность гендиректора строительной компании сообщили обманутые дольщики микрорайона «Чурилово Lake City».

Парламентарий сменил на этом посту Дениса Климкина, не проработавшего и трех месяцев.

Собственники недостроенных квартир недоумевают, каким образом депутат сможет управлять делами компании и решать проблемы дольщиков, находясь в камере изолятора.

Некоторые предположили, что назначение Пязока может быть связано с грядущим выходом из СИЗО. Другие считают, что собственник «Речелстрой» будет руководить компанией через доверенное лицо.

Напомним, 7 февраля Центральный районный суд продлил срок содержания депутата под стражей до 11 апреля 2018 года. Андрею Пязоку вменяется мошенничество в особо крупном размере при строительстве челябинского микрорайона «Чурилово Lake City». Речь идет о выводе более миллиарда рублей со счетов строительной компании. На сегодняшний день число обманутых дольщиков превышает 1,5 тысячи человек.

Челябинск, Юлия Димова

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