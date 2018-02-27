На Урале задержали лже-силовика, выманивавшего у коммерсантов деньги и алкоголь

Полиция поймала телефонного афериста, обокравшего бизнесменов и шоуменов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, преступления совершены в зимний период 2017-2018 годов. Мошенник действовал по одной и той же схеме: звонил работникам праздничных агентств и собственникам ресторанного бизнеса, рекомендовался представителем руководства областной Госавтоинспекции и рассказывал историю о внеплановой проверке из Москвы. Под предлогом «замаслить» нагрянувшую комиссию, собеседник предлагал коммерсантам подъехать в указанное место и заключить с ним договор на проведение торжества или банкета.

Но перед этим просил купить пару бутылок элитного алкоголя и перевести деньги на телефон. Наивные бизнесмены пытались выручить полицейского и переводили на чужой номер от 2 тысяч до 11 тысяч рублей.

Как только средства поступали на телефон, мошенник переставал выходить на связь.

Обманутые бизнесмены обратились в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что аферист уехал из Челябинска в Тюмень, при этом похитил бытовую технику в съемной квартире.

35-летнего южноуральца, ранее судимого за торговлю наркотиками и кражу, задержали в соседней области.

Подозреваемого в имущественных преступлениях доставили в Челябинск и заключили под стражу.

С целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного, полицейские просят граждан, пострадавших от действий мошенника, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону: 8 (351) 267-74-39.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.18

«Дочка» ММК вышла на рекорд по производству металлосодержащих фракций. / В Челябинске задержан за взятку директор лаборатории Минсельхоза. / Два пьяных южноуральца въехали в гостиничный забор на угнанном авто. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»