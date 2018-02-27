Срочник из Челябинска найден мертвым в Ростовской области

Военнослужащий из Челябинской области погиб на службе в Ростовской области.

Как сообщил РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, молодой человек найден мертвым 25 февраля в воинской части Росгвардии, расположенной под Новочеркасском в поселке Казачьи Лагеря. Сослуживцы обнаружили срочника висящим в петле.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Мама погибшего призывника уже выехала в Ростовскую область, откуда вернется в Челябинск с телом сына. Похороны военнослужащего состоятся 28 февраля.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.18

Челябинские керлеры примут участие в Паралимпиаде в Пхенчхане. / На Урале задержали лже-силовика, выманивавшего у коммерсантов деньги и алкоголь. / «Дочка» ММК вышла на рекорд по производству металлосодержащих фракций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»