Раскрыто заказное убийство мэра, совершенное 23 года назад

Следователи задержали заказчика убийства главы Копейска Сергея Вялова, совершенного 23 года назад. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава регионального СК Денис Чернятьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 30 августа 1994 года. Глава администрации поставил машину на охраняемую стоянку недалеко от дома и пошел домой. В кустах чиновника поджидали преступники. Злоумышленники несколько раз пырнули Вялова ножом и скрылись. Спустя несколько часов окровавленное тело главы администрации обнаружили жители соседних домов.

Спустя неделю после убийства Вялова следователи задержали трех местных жителей, в том числе двух братьев-коммерсантов. После нескольких «допросов с пристрастием» арестованные заявили, что дело полностью сфабриковано и из них выбивают признательные показания. Впоследствии дело в отношении них прекратили «из-за отсутствия состава преступления» (однако двух задержанных признали виновными в другом тяжком преступлении – убийстве директора АО «Вторресс» и приговорили одного – к 10 годам «строгача», другого – к 3 годам тюрьмы).

Уголовное дело по факту убийства мэра Копейска оставалось нераскрытым более двух десятков лет.

О привлечении к уголовной ответственности организатора и исполнителей заказного убийства стало известно только сегодня.

«По нашей версии, преступление совершено по найму, – заявил г-н Чернятьев. – Для его исполнения привлекались жители другого региона России. В настоящее время обвинение предъявлено организатору убийства и двум исполнителям. Еще один пособник объявлен в международный розыск».

Глава регионального СК добавил, что задержанные лица проверяются на причастность к аналогичным убийствам. На вопрос журналистов о мотивах преступления Денис Чернятьев коротко ответил, то они напрямую связаны с профессиональной деятельностью убитого. Что и с кем не поделил глава администрации Копейска, пока остается загадкой. Как и то, почему Денис Чернятьев считает, что Вялова застрелили.

Челябинск, Юлия Димова

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