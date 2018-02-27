Челябинским депутатам пригрозили административным делом за зачистку гостевых маршрутов

Челябинскую городскую Думу уличили в ограничении конкуренции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, нарушения антимонопольного законодательства вскрылись при проверке порядка оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов.

На действия городского парламента пожаловалось руководство ОАО «Роспечать», не согласное с рядом положений нормативного акта, принятого летом 2015 года.

По мнению заявителя, депутаты нарушили часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, разрешив размещать на гостевых маршрутах Челябинска только торгово-остановочные комплексы площадью не более 100 квадратных метров, в том числе в местах, не являющихся остановками общественного транспорта.

Претензии возникли также к критериям, срокам, порядку и условиям согласования корректировки типового эскизного проекта в отношении земельных участков, предоставляемых для размещения нестационарных торговых павильонов.

Кроме того, принятый городской Думой документ должен быть приведен в соответствие с положениями пункта, предусматривающего возможность изменений типового эскизного проекта нестационарного торгового объекта.

В ходе проверки антимонопольщики подтвердили, что в действиях Челябинской городской Думы имеются признаки нарушения закона, в связи с чем выдали предупреждение с требованием устранить их в срок до 1 марта 2018 года.

В случае неисполнения предупреждения УФАС, будет возбуждено административное дело.

Челябинск, Юлия Димова

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