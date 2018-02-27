«География преступлений – вся Россия»: дело второго куратора «Синего кита» готовят к передаче в суд

В Челябинской области близится к завершению расследование уголовного дела второго москвича, вербовавшего подростков в «группах смерти».

Как уже сообщал «Новый День», громкий скандал вокруг доведения до самоубийства южноуральской школьницы, состоявшей в сообществе «Синий кит», разразился прошлым летом.

В начале июня в Москве задержали 26-летнего куратора суицидальной группы, представлявшегося в Интернете как Илья Спартак. По данным СК, подросток получала от нового знакомого «роковые задания», а если не выполняла их, он угрожал ей убийством. Также собеседник вымогал у школьницы деньги, требуя перечислить ему на карту 20 тысяч рублей.

После переписки в соцсетях девушка попала с диагнозом «отравление» в больницу. Затем родители увезли девочку на море, однако отдых не пошел ей на пользу. В середине июля подростка нашли мертвой в собственной квартире.

Незадолго до трагедии в Москве задержали второго куратора группы «Синий кит», 21-летнего местного жителя. По версии силовиков, какое-то время парень работал модератором суицидальной группы, однако к инциденту с южноуральской школьницей, скорее всего, не причастен.

Известно, что после проверки интернет-переписки второго куратора с детьми из других регионов России СК возбудил еще одно уголовное дело по статье 110 УК РФ. Правоохранительные структуры длительное время воздерживались от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.

Сегодня стало известно, что материалы в отношении второго куратора готовят к передаче в суд.

«Он обвиняется в доведении до самоубийств несовершеннолетних. В общей сложности, ему инкриминируется более десятка преступных эпизодов, – уточнил руководитель регионального СК Денис Чернятьев. – По трем эпизодам осталось получить несколько экспертиз из других регионов, поскольку география преступлений – вся Россия – это Москва, Волгоград, Архангельск, Ростовская область, после чего дела направят прокурору, откуда материалы поступят в суд».

Напомним, уголовное дело в отношении первого куратора «Синего кита» в начале февраля «завернули» в Еткульском райсуде. На первом же заседании судья усмотрел недостатки обвинительного заключения, свидетельствующие о нарушении требований уголовно-процессуального законодательства. В частности, прокурор не смог уточнить, обвиняется ли московский почтальон в доведении до покушения на самоубийство школьницы или в убийстве посредством Интернета неопределенного круга лиц.

Вскрытые нарушения, по мнению суда, препятствуют вынесению приговора, в связи с чем, возникла необходимость вернуть дело прокурору для устранения недостатков, не связанных с работой органов предварительного следствия.

Челябинск, Юлия Димова

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