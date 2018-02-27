российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 февраля 2018, 20:00 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Чиновники выдали разрешения на застройку берега озера Увильды

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, чиновнику вменяется часть 2 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в 2013 году руководитель районной администрации выдал разрешения на возведение капитальных объектов в лесах водоохраной зоны озера Увильды, где строительство запрещено.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.18

«География преступлений – вся Россия»: дело второго куратора «Синего кита» готовят к передаче в суд. / Челябинским депутатам пригрозили административным делом за зачистку гостевых маршрутов. / Перед судом предстанет лихач, отправивший в больницу одиннадцать пассажиров маршрутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров