Чиновники выдали разрешения на застройку берега озера Увильды

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, чиновнику вменяется часть 2 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в 2013 году руководитель районной администрации выдал разрешения на возведение капитальных объектов в лесах водоохраной зоны озера Увильды, где строительство запрещено.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.18

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