СК возобновило уголовное дело по факту убийства южноуральского депутата

Заказное убийство депутата Законодательного собрания Челябинской области остается нераскрытым.

Об этом заявил глава регионального следственного управления СК РФ Денис Чернятьев.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло 16 августа 2011 года в элитном поселке «Сосны». Гендиректор ОАО «Челябэнергосбыт» Вячеслав Середкин и его супруга были найдены убитыми в семейном особняке в Каштакском бору.

Осмотр места убийства показал, что преступники проникли в дом ночью. Так как на улице стояла жара, все окна коттеджа, в том числе задняя дверь были открыты настежь. Злоумышленники разрезали москитную сетку и проникли в спальню мирно спавших хозяев. Депутата убили огнестрельным ранением в грудь: его тело нашли рядом с кроватью. Труп Татьяны Середкиной с многочисленными ножевыми ранениями обнаружен в коридоре, ведущем в спальню супругов. Криминалисты полагают, что женщина пыталась доползти до телефона, чтобы вызвать полицию: весь пол был перепачкан кровью.

Согласно первоначальной версии, мотивом убийства, сопряженного с разбоем, стала обычная кража. Вину в убийстве депутата и его супруги даже пытались переложить на местных бомжей, однако в июле 2014 года СК официально заявил о заказном характере преступления, связанного с коммерческой деятельностью парламентария.

Любопытно, что убийца зашел в дом, расположенный в тщательно охраняемом поселке, незамеченным охраной, а также не был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В 2017 году уголовное дело об убийстве семьи Середкиных возобновили для проверки вновь поступивших данных.

«Мы получили оперативную информацию о причастности к преступлению конкретных лиц», – рассказал на прошедшей сегодня пресс-конференции Денис Чернятьев, однако добавил, что информация не подтвердилась.

В общей сложности отработано около двух десятков версий убийства Вячеслава Середкина и его жены, расследованием резонансного дела занимаются лучшие оперативники региона. Между тем, личности организатора и исполнителя до сих пор не установлены.

Челябинск, Юлия Димова

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