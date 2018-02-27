Кризис медицины: на Южном Урале втрое выросло число уголовных дел в отношении врачей

В Челябинской области увеличилось число жалоб на ненадлежащее оказание медицинской помощи. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил глава регионального СК Денис Чернятьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году южноуральские следователи рассмотрели 117 обращений с жалобами на действия сотрудником медицинских учреждений. В 2017 году количество жалоб на врачебные ошибки увеличилось до 134. В целом, за прошедший год возбуждено 30 уголовных дел ( в 2016 году возбуждено 8).

Рост числа уголовных дел глава южноуральского следственного управления объясняет кризисом медицинской отрасли.

Однако, по словам Чернятьева, в России остро не хватает высококлассных экспертов с медицинским образованием, которые могут дать точные заключения в отношении своих коллег.

Глава силового ведомства отметил, что течение болезни зачастую бывает непрогнозируемым, существует множество нюансов оказания медицинской помощи, разобраться в которых за 30 дней, пока идет доследственная проверка, очень сложно. В связи с этим изменился подход: в настоящий момент выяснение обстоятельств происходит в рамках расследования уголовных дел, где следователь может назначить ряд судебно-медицинских исследований.

«Установление наличия либо отсутствия связи в действии или бездействии врача, оказывающего либо не оказывающего пациенту помощь, в следствие чего наступает смерть последнего – очень сложный процесс, – объясняет г-н Чернятьев. – На сегодняшний день этим занимается Российский центр медицинской экспертизы, однако очередь на проведение исследований составляет два года. То есть, если мы назначим экспертизу, ответ придет только в 2019 году».

Челябинск, Юлия Димова

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