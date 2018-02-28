На Южном Урале найдена мертвой военнослужащая Росгвардии

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело прапорщика обнаружено накануне в войсковой части №3445 Росгвардии в Озерске. По словам сослуживцев, перед заступлением на боевую службу женщина отпросилась в туалет, где вскоре ее нашли мертвой. Видимых следов насильственной смерти прибывшая на место следственно-оперативная группа не зафиксировала.

В пресс-службе уральского управления Росгвардии информацию о ЧП подтвердили, сообщив, что по факту произошедшего организована проверка. От более подробных комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Напомним, накануне стало известно о гибели 22-летнего военнослужащего из Челябинска в войсковой части Росгвардии, расположенной под Новочеркасском. По факту гибели срочника военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Челябинск, Юлия Димова

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